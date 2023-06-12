Эритрея возобновила работу в рамках региональной организации по развитию

Страна приостановила свое членство в ИГАД в 2007 году на фоне обострения отношений с другой страной - членом организации - Эфиопией

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Эритрея после 16 лет отсутствия вернулась в качестве активного члена в ведущую региональную Межправительственную организацию по развитию (ИГАД). Об этом объявил министр информации Эритреи Йеман Мескель на состоявшемся в понедельник в Джибути саммите организации.

"Эритрея возобновляет активную деятельность в рамках ИГАД", - цитирует его Agence France-Presse.

Эритрея приостановила свое членство в ИГАД весной 2007 года в условиях обострения отношений с другой страной - членом организации - Эфиопией.

Главным вопросом нынешнего саммита стала ситуация в Судане. ИГАД предложил противоборствующим суданским сторонам свое посредничество для достижения мира. Была сформирована миротворческая миссия организации, в состав которой вошли президенты Джибути Исмаил Омар Гелле, Кении Уильям Руто и Южного Судана Салва Киир, однако пока она не смогла согласовать дату и условия поездки в Судан.

На нынешнем саммите пост председателя ИГАД перешел от Судана Республике Джибути.

ИГАД - региональная организация восьми африканских стран. Она объединяет Джибути, Кению, Сомали, Судан, Уганду, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан. Штаб-квартира созданной в 1986 году организации находится в Джибути.