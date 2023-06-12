Белый дом не думает, что новости о базах КНР на Кубе повлияют на возможный визит Блинкена

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что прямые военные контакты между сторонами отсутствуют, но Вашингтон заинтересован в их возобновлении

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не считает, что сообщения об использовании Пекином базы на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах повлияют на планы американского госсекретаря Энтони Блинкена посетить Китай.

"Что касается того, повлияют ли недавние сообщения о Кубе на госсекретаря Блинкена и планы его поездок, я бы так не думал. Но, опять же, советую вам обратиться в Госдепартамент", - сказал он, выступая в понедельник на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы знаем, что двусторонние отношения с Китаем сейчас напряженные. И президент по-прежнему хочет поддерживать линии связи с КНР открытыми", - сказал он, подчеркнув, что прямые военные контакты между сторонами отсутствуют, но Вашингтон заинтересован в их возобновлении.

8 июня газета The Wall Street Journal утверждала, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Чиновники США, пишет издание, считают, что объект позволит Китаю вести радиоэлектронную разведку, охватывая широкий круг каналов передачи информации, включая электронную почту, телефонную и спутниковую связь. Тогда Кирби назвал данные газеты неточными. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал распространенную The Wall Street Journal информацию как "лживую и необоснованную". В свою очередь МИД КНР опроверг информацию о шпионаже против США с Кубы.

10 июня газета Politico выступила с утверждением, что китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. По сведениям издания, Пекин начал использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти действующего президента США Джо Байдена.