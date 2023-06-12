Граждане Сербии сдали более 90 тыс. единиц оружия с начала кампании разоружения

Президент республики Александар Вучич объявил кампанию по сдаче нелегального оружия после того, как в стране произошло несколько инцидентов со стрельбой в общественных местах

БЕЛГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Граждане Сербии сдали около 93 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств с 8 мая 2023 года в рамках кампании по сбору у населения нелегального оружия. Об этом в понедельник в эфире телеканала Happy заявил президент республики Александар Вучич.

"К сегодняшнему вечеру [сдано] 93 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств, 3,2 млн патронов различного калибра", - отметил Вучич, комментируя проводимую в стране кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев.

Ранее министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич продлил до 30 июня срок сдачи нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев.

Президент Сербии 7 мая объявил кампанию по сдаче нелегального оружия после того, как в стране произошло несколько инцидентов со стрельбой в общественных местах. Граждане могут сами принести оружие и боеприпасы в полицию и сдать их без объяснения происхождения или вызвать полицейского к месту хранения оружия. Изначально срок оружейной амнистии истекал 8 июня. Тем, кто не сдаст нелегальное оружие в установленный срок, грозит до 15 лет заключения.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. Погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 8 человек, 14 были ранены.