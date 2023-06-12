Белый дом не подтвердил данные о передаче Китаем Ирану компонентов БПЛА для России

По версии газеты The Wall Street Journal, из якобы поставленных в январе компонентов были сделаны беспилотники, которые Россия применяла на Украине уже в апреле

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не может подтвердить данные СМИ о том, что Китай якобы передал Ирану компоненты беспилотников для поставки России. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что Китай поставляет некоторые компоненты для беспилотников в Иран, из которых создаются дроны для России. "Я не могу подтвердить это сообщение", - ответил он.

По версии издания, Китай якобы направляет в Иран детали, которые потом используются при создании беспилотных летательных аппаратов. Так, из поставленных в январе компонентов были сделаны беспилотники, которые Россия применяла на Украине уже в апреле, утверждает газета.

Как заявлял в феврале глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, Китай не осуществляет поставки оружия в РФ. Как заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин не занимается разжиганием конфликта на Украине и стремится к продвижению мирного процесса урегулирования этой проблемы.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников и другого оружия для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросами и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.