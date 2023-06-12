Экс-премьер Греции заявил, что только Афины с сильной армией смогут договориться с Анкарой

Кириакос Мицотакис отметил, что его страна стремится иметь хорошие отношения с Турцией, но не делая никаких уступок в отношении суверенитета

АФИНЫ, 12 июня. /ТАСС/. Греция уже получает французские истребители Rafale, американские F-35 поступят в ВВС Греции в 2028 году, только имея мощные вооруженные силы и надежных союзников, Греция может реально договориться с Турцией. Об этом заявил лидер правоцентристской партии "Новая демократия", экс-премьер Греции Кириакос Мицотакис на острове Патмос, который он посетил в понедельник в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами 25 июня. Выступление Мицотакиса распространило Афинское Македонское агентство новостей.

Мицотакис, рассчитывающий на переизбрание премьером на предстоящих всеобщих выборах, заявил, что жители Патмоса, который находится вблизи побережья Турции, знают, насколько безопаснее они себя почувствовали при правительстве "Новой демократии". "Вы знаете, что именно мы взялись за коренное решение проблемы беженцев, - сказал политик. - Вы знаете, что именно мы укрепляли вооруженные силы. Вы их не видите, но знаете, что над вами летят истребители Rafale. [Истребители-бомбардировщики] F-35 поступят в ВВС в 2028 году, так как мы получили последнее необходимое одобрение со стороны Конгресса США".

"И, конечно же, только мощная Греция с сильными вооруженными силами, с сильными союзами и с развитой экономикой может реально договориться с Турцией об одном единственном крупном спорном вопросе, который касается только разграничения морских зон, исключительных экономических зон (ИЭЗ) и континентального шельфа в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье", - подчеркнул экс-премьер.

"Вы лучше меня знаете, нам нечего делить с турецким народом, - продолжил политик. - Мы были первыми, кто бросился оказывать им помощь во время разрушительного землетрясения, бойцы греческого подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий первыми оказались там, с греческим флагом, спасая тех, кто оказался в ловушке под обломками домов. И мы хотим, мы стремимся иметь эти хорошие отношения, но всегда, имейте это в виду, не делая никаких уступок в отношении нашего суверенитета и наших суверенных прав".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в ходе своего первого после переизбрания зарубежного визита на Северный Кипр заявил 12 июня, что его страна может действовать иначе в Эгейском море, где продолжаются конфликты с греческой стороной, если продолжится препятствование мирному решению. "Но если есть те, кто хочет помешать миру, нам придется реализовать иные проекты", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировали турецкие телеканалы.