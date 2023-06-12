США заявили, что не фиксируют перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

В Белом доме не видят причин менять готовность американских ядерных сил

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. США в данный момент не фиксируют перемещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию и не видят причин менять готовность своих ядерных сил. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим каких-либо признаков, которые заставили бы нас изменить готовность своих ядерных сил. Риторика со стороны [президента Белоруссии Александра] Лукашенко лишь продолжает серию безответственных заявлений о ядерном потенциале. Но еще раз повторю, что каких-либо признаков того, что перемещение ядерного оружия уже происходит или произойдет в ближайшее время, мы не видели, как и ничего, что вынудило бы нас изменить нашу готовность", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.

25 марта Путин заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для ТЯО на белорусской территории.