Зеленский анонсировал решения в адрес ответственных за неготовность бомбоубежищ в стране

Ситуацию с неготовностью укрытий украинский президент назвал неутешительной

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительной ситуацию с неготовностью укрытий в стране и объявил, что к пятнице будут подготовлены решения в адрес ответственных за это лиц.

"Был на ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве. <...> Результаты, мягко говоря, неутешительны. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений - и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник.

Зеленский уточнил, что на заседании были заслушаны доклады главы МВД Игоря Клименко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической и заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

Этот вопрос на Украине был поднят в середине мая, когда жители некоторых городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева. 2 июня на сайте главы государства появилась петиция в поддержку отстранения мэра столицы Владимира Кличко от должности на время расследования. Сам Кличко усматривает в давлении на него признак опасений команды Зеленского относительно перспектив участия столичного мэра в очередных президентских выборах на Украине.