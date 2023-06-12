Белый дом отказался уточнять, что для США стало бы успехом контрнаступления Украины

Там указали, что цели определяет украинский президент Владимир Зеленский, а Вашингтон сосредоточен на оказании Киеву поддержки

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов отказывается уточнять, что для Вашингтона стало бы успехом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вашингтон сосредоточен на оказании Киеву поддержки. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, чего должны добиться ВСУ в ходе контрнаступления, чтобы Вашингтон счел его успешным. "Это хороший вопрос для главнокомандующего ВСУ президента [Украины Владимира] Зеленского, который определяет, каковы его цели и чего он хочет достичь [в рамках контрнаступления]. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что он и его войска имеют все необходимые средства, возможности, подготовку, которые им нужны для успеха, - вот на чем мы концентрируем внимание", - ответил Кирби.

Говоря о возможности вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), он отметил: "Ничего не изменилось в нашей поддержке политики открытых дверей НАТО". "Это решения, которые должны приниматься всем альянсом и [желающей вступить в него] страной. Однако мы говорили и продолжаем говорить с Украиной о некоторых ее долгосрочных потребностях в обороне и о том, как это должно выглядеть в будущем, потому что в какой-то момент эта война закончится, я не знаю когда, не знаю как", - добавил официальный представитель Белого дома.

После завершения специальной военной операции РФ, утверждал он, "у Украины все еще будут оставаться обоснованные потребности в безопасности". "У Украины протяженная граница с Россией. Мы понимаем это, как и наши союзники по НАТО, и поэтому сейчас мы ведем переговоры с Украиной о том, как будет выглядеть эта долгосрочная система обороны, каким должен быть их оборонный потенциал в долгосрочной перспективе", - заключил Кирби.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.