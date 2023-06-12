12 июня, 20:48
Военная операция на Украине

Вучич заявил, что конфликт на Украине лишь приближается к пику эскалации

Сербский лидер добавил, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение западных вооружений

БЕЛГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Об этом в понедельник в эфире телеканала Happy заявил президент Сербии Александар Вучич.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 12 июня 2023 года

"Я очень обеспокоен ситуацией на Украине, потому что боюсь, что дальнейшая эскалация еще впереди, - отметил Вучич. - Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы". Глава государства отдельно отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте санкций, добавив, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение западных вооружений.

"Вот уже год и четыре месяца без всяких клятв мы придерживаемся своей позиции с третьего дня конфликта на Украине уверенно, сильно, твердо и ответственно", - заявил президент о сохранении политики по отказу от присоединения к антироссийским санкциям.

Ранее Вучич заявлял, что гордится тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики и единственная в Европе не ввела санкции против России.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

Теги:
УкраинаРоссияСербияВучич, АлександарВоенная операция на Украине
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