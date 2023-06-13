В Каракасе состоялась официальная встреча президента Ирана

После церемонии начались венесуэльско-иранские переговоры

КАРАКАС, 13 июня. /ТАСС/. Официальная встреча президента Ирана Эбрахима Раиси, прибывшего в понедельник с визитом в Венесуэлу, прошла в центре Каракаса. После исполнения государственных гимнов двух стран президент Венесуэлы Николас Мадуро и Раиси обошли почетный караул, выстроенный перед президентским дворцом Мирафлорес. Главы государств приветствовали членов кабинета министров Венесуэлы и многочисленной иранской делегации. После состоявшейся церемонии встречи президента Ирана, репортаж о которой передал в прямом эфире государственный телеканал Venezolana de Television, начались венесуэльско-иранские переговоры.

"Боливарианская Республика приветствует брата, президента Ирана Эбрахима Раиси. Этот визит послужит укреплению уз дружбы и сотрудничества в нефтяной, экономической и научной областях", - написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, который встречал Раиси в международном аэропорту венесуэльской столицы.

В поездке президента Ирана сопровождает его супруга доктор философских наук, писательница Джамиле Аламолхода. Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, которую она посещает.

Венесуэла и Иран заключили и реализуют соглашения о сотрудничестве в нефтяной, нефтехимической, научно-технической, нанотехнологической отраслях, медицине, образовании и культуре. В 2022 году подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в энергетической отрасли сроком на 20 лет, которое включает противодействие незаконным односторонним ограничительным мерам, введенным США и их союзниками против обоих государств.