Глава правительства Мехико намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента

Клаудия Шейнбаум заявила об окончательном решении уйти с нынешней должности

МЕХИКО, 13 июня. /ТАСС/. Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум заявила в понедельник, что намерена уйти с должности и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Мексики на выборах в 2024 году.

"Я приняла решение окончательно уйти с должности [главы правительства Мехико] 16 июня этого года, чтобы стать первой женщиной в истории Мексики, которая будет управлять судьбой страны, - заявила она на пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в Twitter. - Вплоть до сегодняшнего дня результаты проведенных опросов ставили нас на первое место, и я уверена, что так будет и дальше".

На прошлой неделе о своем стремлении побороться за пост главы государства заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. По словам политика, он намерен поддержать проект трансформации" экономики страны, предложенный президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Эбрард будет конкурировать с Обрадором, чтобы представлять партию "Движение национального возрождения" на выборах главы государства.