США на год продлили режим санкций против властей Белоруссии

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на год продлил действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.
В понедельник он подписал указ и направил Конгрессу США уведомление.
В опубликованном Белым домом постановлении говорится, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". В связи с этим Байден продлил действие санкционного режима на один год.
Ежегодное продление подобных санкционных режимов с ведома законодателей предусмотрено американским законом.