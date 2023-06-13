США на год продлили режим санкций против властей Белоруссии

В опубликованном Белым домом постановлении сказано, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц" продолжают представлять "необычайную и чрезвычайную угрозу" нацбезопасности, а также внешней политике Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на год продлил действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

В понедельник он подписал указ и направил Конгрессу США уведомление.

В опубликованном Белым домом постановлении говорится, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". В связи с этим Байден продлил действие санкционного режима на один год.

Ежегодное продление подобных санкционных режимов с ведома законодателей предусмотрено американским законом.