Япония определила первые семь мест для захоронения углекислого газа

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии предварительно определило семь мест, где будут осуществляться захоронения вырабатываемой местными предприятиями двуокиси углерода. Об этом во вторник сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.
Отмечается, что пять мест будут расположены на территории самой Японии, а еще два - в акватории Малайзии и Океании. Ожидается, что официально о соответствующем решении объявят в этом году, а создание соответствующей инфраструктуры может быть закончено к 2030 году. По оценкам японской стороны, эти семь мест позволят ежегодно осуществлять захоронение порядка 13 млн тонн двуокиси углерода, что составляет примерно 1% от прогнозируемого годового объема выбросов японских промышленных предприятий и электростанций.
Правительство Японии поставило цель полностью прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Для этого нужно иметь оборудование, позволяющее отлавливать и утилизировать его в объеме от 120 млн тонн в год, сообщило ранее министерство экономики, торговли и промышленности страны. Эксперименты по захоронению двуокиси углерода в подземных пластах ведутся в Японии с 2016 года.