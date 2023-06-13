Япония определила первые семь мест для захоронения углекислого газа

По информации газеты Yomiuri, соответствующую инфраструктуру могут создать к 2030 году

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии предварительно определило семь мест, где будут осуществляться захоронения вырабатываемой местными предприятиями двуокиси углерода. Об этом во вторник сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.​​​​​

Отмечается, что пять мест будут расположены на территории самой Японии, а еще два - в акватории Малайзии и Океании. Ожидается, что официально о соответствующем решении объявят в этом году, а создание соответствующей инфраструктуры может быть закончено к 2030 году. По оценкам японской стороны, эти семь мест позволят ежегодно осуществлять захоронение порядка 13 млн тонн двуокиси углерода, что составляет примерно 1% от прогнозируемого годового объема выбросов японских промышленных предприятий и электростанций.

Правительство Японии поставило цель полностью прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Для этого нужно иметь оборудование, позволяющее отлавливать и утилизировать его в объеме от 120 млн тонн в год, сообщило ранее министерство экономики, торговли и промышленности страны. Эксперименты по захоронению двуокиси углерода в подземных пластах ведутся в Японии с 2016 года.