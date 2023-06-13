Япония провела совместные военно-морские учения с США и Францией

Во время маневров стороны отработали борьбу с надводными кораблями, подводными лодками, а также обеспечение противовоздушной безопасности

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Морские силы самообороны Японии провели совместные учения с ВМС США и Франции с участием американских авианосцев и бомбардировщика Б-52. Об этом сообщил в понедельник вечером штаб Сил самообороны.

Учения прошли с 7 по 10 июня в районе Окинавы и Восточно-китайского моря. В ходе тактических маневров стороны отработали борьбу с надводными кораблями, подводными лодками, а также обеспечение противовоздушной безопасности.

В учениях были задействованы японский эсминец Samidare и вертолетоносец Izumo, который сейчас проходит модернизацию для переоборудования в легкий авианосец, а также истребители F-15 Воздушных сил самообороны. С американской стороны были задействованы эсминцы, фрегаты, авианосцы Ronald Reagan и Nimitz, а также бомбардировщик B-52. Франция была представлена на учениях фрегатом Lorain.

Япония, США и Франция уже пять раз проводили совместные военно-морские учения, однако ранее в них не были задействованы авианосцы. Целью учений заявлено "укрепление сотрудничества" для реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", предложил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ. Теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.