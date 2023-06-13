Глава МИД КНДР направила Лаврову поздравление с Днем России

Цой Сон Хи отметила, что "с удовлетворением следит за результатами деятельности РФ по защите суверенитета"

СЕУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи направила в понедельник своему российскому коллеге Сергею Лаврову поздравления с Днем России. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В поздравительной телеграмме было отмечено, что [министр иностранных дел КНДР] с удовлетворением следит за результатами деятельности России по защите суверенитета и достоинства страны, благополучия народа, по обеспечению мира и стабильности в регионе, по строительству справедливого многополярного мира", - пишет ЦТАК.

"Традиционно дружественные и добрососедские отношения КНДР и РФ вступили в новую эпоху процветания благодаря историческому саммиту во Владивостоке, сотрудничество и взаимная поддержка при решении двусторонних и международных проблем укрепляются как никогда", - говорится в поздравлении. Цой Сон Хи выразила уверенность, что взаимодействие между странами в области дипломатии укрепится еще сильнее при развитии двусторонних отношений и обеспечении мира на планете.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее направил поздравления с Днем России президенту РФ Владимиру Путину. Руководитель народной республики выразил полную поддержку и солидарность с народом России, который защищает национальные интересы и суверенитет от "своеволия и произвола империалистов", говорится в телеграмме.

Сотрудники посольства РФ в Пхеньяне 12 июня возложили цветы к Монументу освобождения и к могилам советских воинов. Как говорится в сообщении посольства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), российских дипломатов с Днем России поздравили их коллеги из МИД КНДР. Министерство обороны КНДР организовало участие в церемонии почетного караула и оркестра.