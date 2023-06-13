Король Марокко поздравил Путина с Днем России

По информации Maghreb Arabe Press, Мухаммед VI выразил "наилучшие пожелания дальнейшего прогресса и процветания российскому народу"

РАБАТ, 13 июня. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Монарх выразил "теплые поздравления президенту России и наилучшие пожелания дальнейшего прогресса и процветания российскому народу".

Мухаммед VI отметил, что две страны связывают "прочные отношения дружбы и сотрудничества". Он отметил стремление их "укреплять и возвышать в различных областях" в интересах двух народов.