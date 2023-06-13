В Нагасаки подожгли бумажных "журавликов мира"

Подозреваемого задержали

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Полиция Нагасаки во вторник задержала мужчину, устроившего поджог в мемориальном Парке мира, посвященном жертвам атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что мужчина поджег одну из гирлянд с бумажными журавликами, которые повсеместно развешены на территории парка. Полиция задержала его рядом с местом инцидента, о его мотивах не сообщается. В результате происшествия никто не пострадал.

Традиция украшать мемориальные комплексы Хиросимы и Нагасаки бумажными журавликами зародилась в 1955 году, когда умерла Садако Сасаки - девочка, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в двухлетнем возрасте. В момент удара по городу Садако находилась в 2 км от эпицентра взрыва и получила серьезную дозу радиоактивного облучения. В 11 лет ей поставили диагноз лейкемия - врачи давали ребенку не больше года жизни. От одной из своих подруг Садако услышала легенду, согласно которой человек, сложивший 1 тыс. бумажных журавликов, получит исполнение любого желания. В больнице Садако усердно складывала журавликов одного за другим, мечтая об исцелении.

Девочка умерла в 1955 году, когда ей было 12 лет, так и не успев сложить 1 тыс. журавликов. Родственники и друзья завершили начатое Садако дело, и девочка была похоронена вместе с 1 тыс. бумажных журавлей. В память о Садако и всех детях, погибших в результате атомных бомбардировок, в Парке мира в Хиросиме установили статую девочки, к которой местные жители и иностранные туристы каждый день приносят сотни бумажных журавликов. Гирляндами с журавликами украшен и мемориальный парк в Нагасаки.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.