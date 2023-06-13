Судья в Майами отказал СМИ в фото- и видеосъемке предъявления обвинений Трампу

В постановлении, поступившем в электронную базу суда Южного округа штата Флорида, сказано, что коалиция местных и национальных средств массовой информации просит разрешить ограниченному числу журналистов вести съемку в зале заседаний и в коридоре

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Судья запретил вести фото- и видеосъемку появления экс-президента США Дональда Трампа в суде, где ему во вторник предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом говорится в постановлении, поступившем в понедельник в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

Как указывается в документе, ранее "коалиция местных и национальных СМИ" обратилась в суд с просьбой разрешить ограниченному числу журналистов вести съемку в зале суда и в коридоре, а также одобрить "немедленную публикацию" аудиозаписи этого и последующих заседаний. Судья Джонатан Гудман, который будет председательствовать во вторник, отметил, что его участие в этом деле, вероятнее всего, ограничится этим заседанием.

"В этой связи мне кажется неуместным принимать решения относительно порядка проведения будущих заседаний <...>", - отметил он, подчеркнув, что съемка судебного процесса журналистами может помешать обеспечению безопасности в заде суда. "Исходя из этого, <...> ходатайство отклонено", - указывается в документе. Гудман подчеркнул при этом, что в течения дня во вторник будет опубликована стенограмма заседания.

Ранее в понедельник Трамп прибыл во Флориду из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, куда вернется после заседания суда. Оно состоится во вторник в 15:00 (22:00 мск) в Майами. Арест Трампа не планируется, вероятно, он пробудет в суде два-три часа. Экс-президент уже назвал новое уголовное дело против него вмешательством в выборы.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.