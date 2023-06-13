Yonhap: Южная Корея и США усилят "борьбу с финансированием ракетной программы" КНДР

По данным агентства, Сеул и Вашингтон рассмотрели и согласовали ответные действия на случай "провокаций" Пхеньяна

СЕУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Специальные представители Республики Корея и США по проблемам Корейского полуострова Ким Гон и Сон Ким договорились укрепить меры по "борьбе с финансированием ракетной и ядерной программ" КНДР. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

"Мы договорились нарастить усилия, чтобы отрезать потоки финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - сказал Ким Гон, комментируя встречу со своим американским коллегой в Вашингтоне 12 июня. По его словам, в ходе переговоров стороны рассмотрели и согласовали ответные действия на случай "провокаций" КНДР.

"Мы должны дать Северной Корее понять, что они ничего не добьются с помощью провокаций", - добавил Ким Гон. Он отметил, что в следующем году в Совете Безопасности ООН будут заседать США, Южная Корея и Япония. "Вашингтон, Сеул и Токио вместе приложат все усилия для того, чтобы Совбез ООН прервал молчание относительно провокаций Северной Кореи", - заявил специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове. На прошлой неделе Южная Корея была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил, что союзники готовы к диалогу с КНДР без предварительных условий.

Пхеньян в мае уведомил Японию и Международную морскую организацию о том, что намерен запустить первый военный спутник-шпион в период с 31 мая по 11 июня. Старт ракеты-носителя "Чхоллима-1" с аппаратом "Маллигён-1" был произведен в первый день обозначенного периода. Однако попытка завершилась неудачно. В КНДР заявили о намерении провести повторный запуск разведывательного спутника после выявления проблем ракеты-носителя и их устранения.