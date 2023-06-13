В Японии заявили, что их войска должны иметь потенциал нарушения систем связи у противника

В принятой во вторник "Концепции обеспечения безопасности в космосе" отмечается важность укрепления сотрудничества между министерством обороны и JAXA

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии должны укрепить свои возможности по защите спутников на орбите от нападений, а также поддерживать потенциал нарушения систем связи и управления у потенциального противника. Об этом говорится в принятой во вторник "Концепции обеспечения безопасности в космосе", которая утверждена на заседании с участием премьер-министра Фумио Кисиды и руководителей некоторых ведущих ведомств страны. Такой документ принят в Японии впервые, сообщил телеканал TBS.

Вооруженные силы Японии получат группировку малых спутников для наблюдения за источниками потенциальной угрозы и обработки информации с использованием систем искусственного интеллекта. Это расценивается как важный элемент усиления потенциала ответного удара по противнику в случае конфликта, отмечается в документе.

В концепции подчеркивается важность укрепления сотрудничества между министерством обороны и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), а также расширения государственной помощи частным компаниям, занятым разработками в сфере космической безопасности.