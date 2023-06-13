В Японии заявили о дальнейшем наращивании усилий для построения мира без ядерного оружия

Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что обстановка в области международной безопасности становится все более серьезной, а путь к миру - все более трудным

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Японии будет наращивать усилия для построения мира без ядерного оружия в условиях, когда это становится все сложнее. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, отвечая на вопрос про доклад Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) о росте расходов на атомное оружие.

"Я бы хотел воздержаться от того, чтобы комментировать в отдельности каждое заявление частных организаций. Однако в условиях, когда обстановка в области международной безопасности становится все более серьезной, путь к миру без ядерного оружия становится все более трудным. Именно поэтому необходимо предпринимать реалистичные практические усилия", - сказал он.

Мацуно отметил, что Япония, "как единственная в мире страна, подвергшаяся атомной бомбардировке", намерена "возглавить усилия мирового сообщества по созданию мира без ядерного оружия" и "будет наращивать усилия" в этом направлении. В этой связи он упомянул представленный ранее японским премьером Фумио Кисидой "Хиросимский план действий" и итоги саммита G7 в Хиросиме, где лидеры стран "семерки", среди которых три ядерных державы (США, Великобритания и Франция), приняли совместное заявление по ядерному разоружению.

ICAN ранее опубликовала доклад, согласно которому на различные программы, связанные с поддержанием ядерных арсеналов, в прошлом году было израсходовано $82,9 млрд. При этом США, по ее данным, потратили на эти цели почти в пять раз больше, чем РФ, и почти в четыре раза больше, чем Китай.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия - это коалиция неправительственных организаций, учрежденная в 2007 году в Мельбурне (Австралия). Она ставит целью полное ядерное разоружение. В 2017 году ей присудили Нобелевскую премию мира.