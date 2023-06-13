Кисида раскритиковал Россию из-за признания нежелательной японской НПО

Речь идет о неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь подверг критике решение РФ признать нежелательной деятельность неправительственной организации (НПО) "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". Глава японского правительства во вторник провел встречу с руководством НПО.

"Это полностью одностороннее и совершенно неверное решение", - приводит его слова агентство Kyodo. В конце апреля правительство Японии уже делало российской стороне представление по дипломатическим каналам в связи с признанием нежелательной деятельности "Союза жителей островов Тисима и Хабомаи".

Генпрокуратура России 21 апреля признала нежелательной в РФ деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", отметив, что она "направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" и это "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" РФ. В ведомстве также отметили, что "цель организации - отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)".