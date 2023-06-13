В префектуре Сага началось строительство пункта базирования конвертопланов Osprey

Работы начались, несмотря на протесты небольшой группы местных жителей, пытавшихся преградить путь строительной технике

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Строительство пункта базирования конвертопланов Osprey японских Сил самообороны началось на территории аэропорта города Сага (административный центр одноименной префектуры) на острове Кюсю. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Работы начались, несмотря на протесты небольшой группы местного населения, пытавшейся преградить путь строительной технике. Спустя примерно час после начала акции полиции удалось обеспечить проезд машин на площадку.

На территории, которая относится к аэропорту Саги, планируется обустроить пункт базирования для 17 конвертопланов Сил самообороны. Сейчас часть из них размещается в районе города Кисарадзу (префектура Тиба), срок базирования здесь рассчитан до июля 2025 года.

Пункт базирования в Саге будет использоваться для обеспечения безопасности цепи японских островов Нансэй, протянувшейся от Кюсю к юго-западу до Тайваня. План его создания в этом месте был предложен еще девять лет назад, однако недовольство местных жителей, в совместном владении которых находилась земля, привело к задержке в реализации проекта.