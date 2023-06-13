Kyodo: японская частная фирма запустила первый из 36 своих спутников наблюдения

По информации агентства, он имеет радар и преобразующее устройство, которые позволяют получать четкую картину поверхности Земли в том числе ночью и при плохой погоде

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Японская частная компания QPS успешно запустила во вторник с космодрома в Калифорнии спутник всепогодного наблюдения за поверхностью Земли, который станет первым в группировке из 36 таких аппаратов. Его вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX, сообщило информационное агентство Kyodo.

Спутники компании QPS снабжены радаром и преобразующим устройством, которые позволяют получать четкую картину поверхности Земли в том числе ночью и при плохой погоде. 36 аппаратов этой системы предполагается использовать на коммерческой основе.

Эти спутники будут после 2025 года сведены в единую группировку, которая станет концентрироваться для наблюдения за определенными районами в случае, например, стихийных бедствий. Изображения при этом станут передаваться каждые 10 минут, сообщает Kyodo.