Киргизия и Таджикистан договорились ускорить процесс урегулирования пограничных споров

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил о готовности "сесть за стол переговоров"

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Киргизская и таджикская стороны достигли договоренности об ускорении процесса завершения делимитации и демаркации границы между двумя странами. Об этом в интервью агентству АКИpress заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

"Есть предварительная договоренность, чтобы этот вопрос ускорили. Наш президент выразил свои позиции и они (таджикская сторона - прим. ТАСС) рассматривают. У нас есть политическая воля для решения этого вопроса. Мы надеемся, что они положительно рассмотрят", - сказал он.

По его словам, этот вопрос президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсуждали во время состоявшейся в начале июня встречи лидеров стран Центральной Азии и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Иманкулов выразил надежду, что пограничные вопросы на киргизско-таджикской границе будут урегулированы. "Мы даем реальные свои варианты. Вопросы границ очень сложные, иногда компромиссы нужны, обоюдное согласие. Готовы сесть за стол переговоров и мирным путем решить", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более двух третей линии рубежа, остальные участки остаются спорными. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года, с киргизской стороны во время столкновений тогда погибли более 60 человек.