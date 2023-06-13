Жапаров заявил, что Киргизия выступает за мирное решение конфликтов

Президент отметил, что у республики нет планов нападения на какое-либо государство

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Киргизия всегда выступает за урегулирование всех возникающих конфликтов мирным путем, но готова решительно отвечать на любые попытки агрессии в адрес республики. Об этом заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров в Бишкеке во время заседания Совета безопасности страны.

"Любой конфликт можно решить дипломатическим путем", - сказал он. По его словам, этого принципа республика в настоящее время придерживается как на внешнеполитическом направлении, так и внутри республики. При этом президент особо отметил, что у Киргизии нет планов нападения на какое-либо государство.

В то же время, заверил он, республика готова жестко ответить на любые попытки вооруженной агрессии. "Мы не будем стоять в стороне, если будет нападение на нас, если будут гибнуть наши граждане или будет разрушена инфраструктура", - предупредил киргизский лидер.

Нынешнее заседание Совета безопасности Киргизии посвящено вопросам готовности армии республики к реагированию на современные вызовы и угрозы, а также перспективам развития вооруженных сил.