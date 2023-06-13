СМИ: задержанный в ФРГ руководитель китайской компании помогал расследованию

По данным издания "Цайцзинь", Пу Юнхуа вернулся в гостиницу после беседы с правоохранителями

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Мюнхена руководитель китайской компании помогал расследованию правоохранителей, он уже вернулся в отель. Об этом во вторник сообщило издание "Цайцзинь".

Задержанным оказался менеджер из компании Jiangsu Green Power New Energy Пу Юнхуа. Он вернулся в гостиницу после беседы с правоохранителями.

Издание не сообщило о деталях проводимого расследования.

Издание "Шанхай чжэнцюаньбао" 12 июня сообщило со ссылкой на источник, что люди в форме в Германии увезли из мюнхенского аэропорта руководителя одной из китайских компаний.

Китайский менеджер прибыл в Германию для участия в выставке Intersolar Europe, посвященной фотоэлектрической энергетике.

Крупнейшая в мире отраслевая выставка Intersolar Europe 2023 пройдет в Мюнхене 14-16 июня.