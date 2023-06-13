Основатель Twitter обвинил власти Индии в давлении на соцсеть

Индийский госминистр по электронике и информационным технологиям Раджив Чандрасекар назвал слова Джека Дорси ложью

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Основатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси обвинил власти Индии в давлении, в том числе в угрозах блокировки, в Нью-Дели назвали это "откровенной ложью".

Заявление Дорси прозвучало 12 июня в интервью YouTube-каналу Breaking Points. Его спросили, сталкивался ли он с давлением со стороны иностранных государств, и он привел в пример Индию и Турцию. Говоря об Индии, Дорси заявил, что власти страны просили принять меры в отношении публикаций на площадке информации о масштабных протестах фермеров в 2020-2021 годах, о настроенных критически к правительству журналистах. По его словам, со стороны властей Индии звучали угрозы блокировки соцсети, проведения обысков в офисах и домах ее сотрудников.

Комментарий основателя Twitter привлек внимание индийских пользователей соцсети и представителей оппозиции. Последние приводят его как доказательство, по их мнению, злоупотребления властью со стороны правящей Индийской народной партии. Представитель последней, госминистр по электронике и информационным технологиям Раджив Чандрасекар назвал слова Дорси "откровенной ложью".

"Это откровенная ложь со стороны Джека Дорси и, возможно, попытка приукрасить неоднозначный период в истории Twitter", - написал Чандрасекар в своем аккаунте в соцсети. Госминистр отметил, что Twitter под руководством Дорси регулярно нарушал законодательство Индии и лишь в июне 2022 года эти нарушения были устранены. "Никто не сел в тюрьму, а Twitter не заблокировали", - добавил он.

Чандрасекар упрекнул Дорси в том, что при нем руководство соцсети вело себя так, "как будто индийские законы к ним неприменимы", тогда как Индия вправе требовать соблюдения законодательства от компаний, работающих в стране. По его словам, во время протестов фермеров в соцсети распространяли ложную информацию, в частности заявления о геноциде, что не соответствовало действительности, и правительство требовало удаления этих сообщений, чтобы не допустить эскалации ситуации в стране. В то же время "имеется множество свидетельств произвольного, откровенно предвзятого и дискриминационного поведения и злоупотребления властью на этой платформе в этот период времени", написал министр.