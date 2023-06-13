Киргизия разрабатывает новую оборонную доктрину

Президент республики Садыр Жапаров объяснил необходимость этого документа происходящими в мире изменениями, в том числе вводимыми некоторыми государствами экономическими санкциями

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Киргизия в связи с изменением геополитической обстановки в мире занимается разработкой новой оборонной доктрины республики. Об этом заявил в Бишкеке во время заседания Совета безопасности республики президент Садыр Жапаров.

"Эта доктрина будет разработана под моим личным контролем", - сказал он. Необходимость принятия такого документа, по его словам, вызвана происходящими в мире изменениями, в том числе вводимыми некоторыми государствами экономическими санкциями. Кроме того, важным фактором остается вопрос водопользования в Центрально-Азиатском регионе.

Глава киргизского государства убежден, что принятие новой доктрины позволит существенно обезопасить республику от внешних угроз.

Жапаров также напомнил, что за последнее время в целях укрепления безопасности страны было закуплено значительное количество современной военной техники, в том числе беспилотники Bayraktar и зенитный ракетный комплекс "Печора". Также были приобретены два новых вертолета для МЧС республики, а пять вертолетов Минобороны были отправлены на капитальный ремонт. Киргизия рассчитывает в ближайшее время купить вертолеты Ми-17.

Нынешнее заседание Совета безопасности Киргизии посвящено вопросам готовности армии республики к реагированию на современные вызовы и угрозы, а также перспективам развития вооруженных сил. Как подчеркнул начальник Генштаба ВС Киргизии Эрлис Тердикбаев, новая военная доктрина в первую очередь будет направлена на предотвращение возможности возникновения военных конфликтов.

О деятельности террористических групп

Активность некоторых международных террористических и экстремистских группировок остается одной из главных угроз безопасности для стран Центральной Азии, заявил Жапаров.

"Деятельность международных террористических и экстремистских организаций остается источником угрозы для всех государств Центрально-Азиатского региона", - сказал он. По мнению Жапарова, происходящие в мире изменения также могут негативно отразиться на безопасности некоторых стран, в том числе Киргизии.

"Обострение отношений между ведущими государствами и военно-политическими блоками подорвало взаимное доверие между странами и вызвало кризис, который негативно отражается на мировой экономике. Ограничения на торговлю и другие факторы санкционной политики могут привести к нестабильности на глобальном уровне", - считает киргизский лидер.

В связи с этим он считает важным укреплять обороноспособность республики, в том числе улучшая техническое оснащение ее вооруженных сил и принимая другие меры для усиления безопасности государства. Именно с этой целью, напомнил Жапаров, Киргизия создала с РФ объединенную систему противовоздушной обороны.