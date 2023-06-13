Bloomberg усомнился в одобрении Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО 14 июня

По данным агентства, Анкара считает, что Стокгольм сначала должен "полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Анкара вряд ли одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между альянсом и Швецией, которые пройдут 14 июня. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, несмотря на надежды Стокгольма, что вступившие 1 июня в силу поправки к шведскому закону о терроризме помогут ускорить процесс вступления в альянс, Анкара пока не готова одобрить заявку Швеции. Как отмечает агентство, Турция считает, что Швеция сначала должна "полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты".

Поправки к шведскому закону о терроризме, которые рассматриваются как важная часть процесса одобрения Анкарой заявки Стокгольма на членство в НАТО, предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на "продвижение, укрепление и поддержку" подобных организаций.

Ранее управление по коммуникациям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердило планы проведения 14 июня заседания НАТО, Финляндии и Швеции по вопросам прогресса Стокгольма в выполнении условий для вступления в НАТО.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения приема Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, так как это находится вне компетенции правительства.