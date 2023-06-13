WP: пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы

Как сообщила газета, Карин Жан-Пьер накануне промежуточных выборов 2022 года в ходе брифингов использовала выражение "республиканцы MAGA", таким образом показывая, что она находится "в оппозиции к кандидатам от Республиканской партии"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила в прошлом году действующий в США с 1939 года закон Хэтча, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post, ознакомившаяся с письмом Аппарата специального юрисконсульта (OSC), являющегося независимым федеральным ведомством США.

Отмечается, что пресс-секретарь нарушила закон накануне промежуточных выборов 2022 года, поскольку на брифингах в Белом доме использовала выражение "республиканцы MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании Трампа - прим. ТАСС)", таким образом показывая, что она находится "в оппозиции к кандидатам от Республиканской партии".

"Поскольку Жан-Пьер выступала с такими заявлениями, занимая свою должность, она нарушила закон Хэтча, запрещающий использование служебных полномочий или влияния с целью вмешательства или воздействия на результаты выборов", - приводит газета выдержки из письма ведомства.

Нарушение не повлечет за собой последствий для представителя администрации американского лидера. "Хотя мы пришли к выводу, что Жан-Пьер нарушила закон Хэтча, мы решили закрыть это дело, не прибегая к каким-либо дальнейшим действиям, поскольку офис юрисконсульта Белого дома на тот момент не считал, что заявления Жан-Пьер были запрещены законом Хэтча, и неизвестно, было ли доведено до Жан-Пьер противоположное [офису юрисконсульта] мнение OSC по поводу использования [словосочетания] "республиканцы MAGA", - говорится в документе.

Тем не менее пресс-секретаря уведомили о том, что "если она вновь займется запрещенной политической деятельностью, OSC сочтет это сознательным и умышленным нарушением закона, что может привести к дисциплинарным мерам со стороны OSC".