Китай проводит серию учений на море с боевыми стрельбами к северу от острова Тайвань

Они должны завершиться в течение суток

ШАНХАЙ, 13 июня. /ТАСС/. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят серию учений в нескольких районах Восточной-Китайского моря с боевыми стрельбами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Управления по морским делам КНР.

В заявлении указываются координаты районов, которые закрыты для судоходства. Речь идет, в частности, о районах к северу от острова Тайвань в акватории города Тайчжоу восточной провинции Чжэцзян. Учения там начались в 11:30 по местному времени (06:30 мск) и должны завершиться в 15:00 (10:00 мск).

Другие маневры начались примерно в этом же районе рано утром и продлятся до 21:00 (16:00 мск). Какие силы и средства в них задействованы, не указывается.

ВС Китая регулярно проводят учения вдоль своего побережья. Особенно часто они проходят в Восточной-Китайском море на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе. Сообщения о наращивании военной активности Китая в этом регионе начали поступать после состоявшейся 5 апреля встречи спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Калифорнии во время ее транзита через США. МИД КНР в ответ выразил протест, указывая, что такая встреча является нарушением принципа "одного Китая".

После этой встречи Восточная зона боевого командования НОАК 8-10 апреля провела учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от острова. Они проходили под названием "Объединенный острый меч". Параллельно осуществлялось патрулирование вокруг Тайваня.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.