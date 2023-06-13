В Японии приняли закон о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества

Эта инициатива вызвала недовольство как со стороны некоторых оппозиционных партий, так и со стороны консервативного крыла Либерально-демократической партии

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата парламента Японии во вторник большинством голосов приняла закон о содействии понимают ЛГБТ-сообщества в стране. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Законопроект, инициированный правящей коалицией во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии и премьер-министром Фумио Кисидой, вызвал недовольство как со стороны некоторых оппозиционных партий, так и со стороны консервативного крыла самой ЛДП. Кисиде и его сторонникам удалось убедить консервативных коллег по партии, выступающих за традиционные ценности, в необходимости принятия соответствующего закона на фоне растущей критики со стороны международного сообщества, указывающего на отсутствие в Японии достаточной правовой базы, защищающей ЛГБТ-сообщество от дискриминации.

В то же время принятый нижней палатой закон не вносит каких-либо конкретных изменений, а лишь продвигает идею более глубокого понимания ЛГБТ-сообщества. За это его раскритиковали ЛГБТ-активисты.

Япония остается единственной страной G7, в которой на законодательном уровне не признаются однополые браки. Многие члены консервативной ЛДП, которую возглавляет Кисида, выступают против такого признания. В то же время региональные власти и отдельные районы Токио регистрируют однополые браки, однако эти решения носят символический характер и не имеют юридической силы из-за отсутствия законодательной базы. Японские суды в последние годы все чаще встают на сторону ЛГБТ-сообщества, указывая на неконституционность отсутствия возможности у однополых пар официально заключить брак.