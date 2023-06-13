13 июня, 06:26

В Белоруссии начались учения органов военного управления тылового обеспечения

Они продлятся до 16 июня

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Командно-штабные учения с органами военного управления тылового обеспечения Вооруженных сил Белоруссии начались 13 июня под руководством заместителя министра обороны по тылу. Как сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, учения продлятся по 16 июня.

"Результаты учения позволят повысить слаженность органов военного управления тыловым обеспечением всех уровней", - отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве также считают, что проводимые учения будут способствовать повышению уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тылового обеспечения в области обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышения живучести подразделений и объектов тыла. 

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