Столтенберг считает, что Швеция может вступить в НАТО к саммиту в Вильнюсе

Генсек Североатлантического альянса отметил, что "не может этого гарантировать"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Швеция может присоединиться к НАТО к началу июльского саммита альянса в Вильнюсе, считает генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я уверен, что Швеция станет полноправным членом [НАТО]. И возможно, что это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце [11-12 июля], но я не могу этого гарантировать <...>. Швеция прошла долгий путь <...>, приобрела статус, благодаря которому теперь все больше и больше интегрируется в структуру НАТО. Но нам нужна полная ратификация. И мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Анкара вряд ли одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО на предстоящих консультациях, которые пройдут 14 июня.

Управление по коммуникациям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердило планы проведения 14 июня заседания НАТО, Финляндии и Швеции по вопросам прогресса Стокгольма в выполнении условий для вступления в НАТО.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения приема Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, так как это находится вне компетенции правительства.