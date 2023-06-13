Столтенберг отказался называть сроки вступления Украины в НАТО

Генсек организации объяснил это тем, что страна находится "в разгаре войны"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Точные сроки вступления Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS, вышедшем в понедельник.

Столтенберг комментировал слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер в интервью газете The Wall Street Journal задался вопросом: "Сколько жизней украинцев стоит фраза "Украина будет в НАТО после войны, после того, как станет безопасно?".

"Я понимаю, что он настаивает на четком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся в разгаре войны. И я думаю, что все союзники также очень ясно заявят, что наиболее неотложная задача сейчас - это обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства, если нам потребуется оказать больше военной поддержки. Поскольку если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - сказал генсек альянса.

Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля "ведут консультации" по вопросу членства Украины, но "еще их не завершили".

"Слишком рано предвосхищать конкретные результаты, но союзники во многом согласны. Мы согласны в том, что двери НАТО открыты, что мы и продемонстрировали, приняв Финляндию и Швецию в качестве новых членов. Мы также согласны с тем, что Украина станет членом альянса", - добавил он.

Стремление вступить в альянс

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.