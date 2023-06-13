Конгрессмены США призвали принять меры в отношении ЮАР из-за связей с Россией

Представители Демократической и Республиканской партий предложили лишить республику права проведения форума AGOA

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Группа американских конгрессменов призывает администрацию президента США Джо Байдена принять меры в отношении ЮАР из-за предполагаемых связей республики с Россией. Соответствующее заявление содержится в обращении законодателей, опубликованном во вторник газетой The New York Times.

В документе, который был направлен администрации американского президента, представители Демократической и Республиканской партий предложили лишить ЮАР права проведения форума AGOA ("Закон о росте и возможностях Африки") в 2023 году. Они считают, что перенос мероприятий в другую африканскую страну "направит ясный и важный сигнал о том, что США продолжают поддерживать Украину" и не будут мириться с тем, что их "торговые партнеры оказывают поддержку России".

Члены Конгресса также считают, что связи с Россией ставят под сомнение возможность получения Преторией торговых преимуществ, которыми она пользуется в рамках AGOA, поскольку "страны-бенефициары не должны заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность и внешнеполитические интересы США". "Мы не считаем, что страна, рискующая потерять льготы AGOA, должна иметь привилегию проводить форум в 2023 году", - утверждают конгрессмены. Отмечается, что список африканских стран, которым будут предоставлены торговые льготы в рамках этого закона в 2024 году, все еще находится на стадии обсуждения.

"Закон о росте и возможностях Африки" предоставляет более 30 странам континента беспошлинный доступ на рынок США. Как отмечает The New York Times, ЮАР является крупнейшим бенефициаром AGOA, экспортировавшим в США товары на общую сумму порядка $3 млрд в прошлом году.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил 11 мая, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента республики заявила, что подобные высказывания подрывают партнерство между Преторией и Вашингтоном. Она указала, что американская сторона не представила никаких доказательств в пользу своей версии. 12 мая Бригети был вызван в МИД ЮАР, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель южноафриканского внешнеполитического ведомства Клейсон Моньела.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая заявил, что послу США стоит "знать свое место и не лезть в чужие дела". "ЮАР является суверенным государством. РФ является суверенным государством. Мы выстраиваем отношения между собой в полном соответствии с нормами и принципами международного права, существующими в соответствующей сфере. Если в любой сфере нашего сотрудничества возникают у той или иной стороны-участницы какие-то вопросы, то мы эти вопросы решаем по двусторонней линии", - сказал глава МИД РФ.