Генсек НАТО отметил, что Москва и Пекин только что провели большие военно-морские учения

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу PBS, вышедшем в понедельник.

"То, что происходит в Европе, влияет на Азию, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы <...>. Китай и Россия становятся все ближе и ближе, они только что провели большие военно-морские учения <...>. Поэтому еще более важно, чтобы НАТО также занималась вызовами, которые исходят от Китая", - заявил генсек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО не несет мир и стабильность, это структура, которая дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также заявил, что Китай и другие страны Азии выступают против формирования в регионе каких-либо военных блоков и не позволят развязать здесь "холодную или горячую войну".