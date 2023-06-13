13 июня, 07:04
Военная операция на Украине

Столтенберг: страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают нарастить военную помощь Украине

Мероприятие пройдет 11-12 июля

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля пообещают нарастить военную помощь Украине и обязуются помогать стране в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS, вышедшем в эфире в понедельник.

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"Прежде всего, самое важное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, - это то, что союзники по НАТО выразят решительную поддержку Украине не только на словах, но и на деле. Потому что я абсолютно уверен, что наши союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают ее сохранить и усилить. Мы совершенно ясно дадим понять, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Столтенберг добавил, что страны НАТО на саммите подадут "мощный сигнал по вопросу Украины".

"Также я ожидаю, что мы согласуем многолетний план, программу обеспечения перехода украинских вооруженных сил от старых советских стандартов, доктрин к современным стандартам и доктринам НАТО и обеспечим их полную совместимость с НАТО, что также приблизит их [украинцев] к членству [в альянсе]", - отметил генсек.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе предоставит Киеву "мощный пакет как политической, так и практической поддержки на перспективу". 

Теги:
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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