МИД Японии назвал приоритетным вопросом возобновление безвизовых поездок на Курилы

Глава японского ведомства Ёсимаса Хаяси отметил, что Токио продолжит добиваться от Москвы возобновления соответствующих обменов

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Возобновление безвизовых поездок на южные Курильские острова для граждан Японии является одним из приоритетных вопросов в японско-российских отношениях. Об этом во вторник заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Возобновление поездок на северные территории (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов - прим. ТАСС) - это один из приоритетных вопросов в японско-российских отношениях сейчас и в дальнейшем", - отметил он на регулярной пресс-конференции. Хаяси подчеркнул, что японская сторона продолжит добиваться от РФ возобновления соответствующих обменов. Глава японского внешнеполитического ведомства сообщил, что во вторник присутствовал на встрече премьера Фумио Кисиды с руководством японской неправительственной организации (НПО) "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", деятельность которой ранее была признана в РФ нежелательной. "Проблема северных территорий - это проблема всего нашего народа, правительству и народу необходимо решать ее совместными усилиями", - добавил он, подчеркнув, что донес соответствующую мысль до представителей НПО.

Ранее во вторник премьер-министр Кисида вновь подверг критике решение РФ признать нежелательной деятельность "Союза жителей островов Тисима и Хабомаи". Глава японского правительства назвал решение РФ "односторонним и неверным". В конце апреля правительство Японии уже делало российской стороне представление по дипломатическим каналам в связи с признанием нежелательной деятельности "Союза жителей островов Тисима и Хабомаи".

Генпрокуратура России 21 апреля признала нежелательной в РФ деятельность японской НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", отметив, что она "направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" и это "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" РФ. В ведомстве также подчеркнули, что "цель организации - отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)".

После начала специальной военной операции России на Украине Токио ввел несколько пакетов санкций в отношении Москвы. В связи с этим МИД РФ заявил в марте 2022 года, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией от 1991 года. Кроме того, российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.