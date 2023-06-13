CNN сообщил о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley

По информации телеканала, который ссылается на данные нидерландского портала Oryx, 16 из 109 Bradley было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом информации из открытых источников.

Согласно данной информации, 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней. Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.

Ранее корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Карла Бабб со ссылкой на представителя Пентагона сообщила, что США могут во вторник объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут в том числе бронемашины Stryker и Bradley, а также боеприпасы.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.