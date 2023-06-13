Жапаров предложил внести в список стратегических объектов Киргизии аэропорт и Гознак

Президент республики также считает необходимым внести в этот перечень открытое акционерное общество "Учкун" и здания, в которых содержатся самые важные автоматизированные информационные хранилища Генеральной прокуратуры

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с инициативой внесения в список важных стратегических объектов четыре предприятия, в том числе аэропорт в городе Раззаков и ООО "Гознак". Об этом он заявил в Бишкеке на заседании Совета безопасности страны.

"Кабинету министров Кыргызской Республики предлагается внести в перечень стратегических объектов следующие объекты: филиал открытого акционерного общества "Манас" в городе Раззаков Баткенской области (городской аэропорт - прим. ТАСС), открытое акционерное общество "Учкун" (гостипография), общество с ограниченной ответственностью "Гознак" и здания, в которых содержатся самые важные автоматизированные информационные хранилища (дата-центры) Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики", - сказал он.

По его словам, в типографию "Учкун" недавно было поставлено новое современное оборудование, которое позволит республике "самостоятельно печатать паспорта и водительские права для граждан Кыргызстана, не обращаясь к услугам частных компаний, зарубежных стран". "Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на национальную безопасность. Я думаю, что этот шаг позволит нам еще сэкономить бюджетные средства", - уточнил киргизский лидер. Ранее Жапаров также объявил, что республика планирует начать самостоятельно печатать национальную валюту.

Он также пояснил, что аэропорт города Раззаков находится "на весьма большом расстоянии от центральных органов власти". "С учетом этого аэропорт имени Раззакова является важным хозяйствующим объектом, потому что он дает возможность обеспечению национальной безопасности и улучшению социально-экономического положения", - убежден президент.

Как он считает, центральные серверы цифровых сервисов "Единый реестр преступлений", "Единый реестр правонарушений" и другие автоматизированные базы, содержат "важную информацию, в том числе и персональные данные граждан". Поэтому их также надо внести в перечень стратегически важных объектов.

"Мы, безусловно, обязуемся обеспечить их сохранность и не допустить случаев их утечки. В этой связи для обеспечения безопасности перечисленных объектов государству нужно создать условия на должном уровне", - подчеркнул глава государства.