В Молдавии сообщили, что при запрете партии "Шор" ее депутаты могут стать независимыми

Министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару отметила, что в стране еще не было прецедента, когда законность партии оспаривается в суде

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты оппозиционной партии "Шор" могут стать независимыми либо присоединиться к другому политформированию, если Конституционный суд Молдавии поддержит решение правительства объявить ее вне закона. Об этом заявила во вторник в эфире Radio Moldova министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару.

"Нельзя отрицать тот факт, что эти депутаты были избраны народом прямым голосованием и могли бы далее работать в качестве независимых депутатов. Но это только один из вариантов. Если некоторые из членов этой партии пожелают быть частью другой партии, это их право. Право на объединение никто не отрицает", - сказала министр. Она подчеркнула, что случай с партией "Шор" особый, и в Молдавии еще не было прецедента, когда законность партии оспаривается в суде.

"С позиции правительства могу сказать, что имели место многочисленные нарушения избирательного законодательства этой партией, в том числе санкционные. Было несколько случаев незаконного финансирования партии. Несколько человек из этой партии являются объектами санкций, применяемых США и Великобританией", - отметила Михайлов-Морару.

Конституционный суд (КС) Молдавии 13 июня продолжил рассматривать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". Накануне представляющий правительство адвокат Эдуард Дигоре предложил внести в материалы дела и рассмотреть доказательства Антикоррупционной прокуратуры, которая обвиняет партию в нарушениях при управлении финансами. Однако эти доводы не были приняты к рассмотрению.

Как сообщил корреспонденту ТАСС адвокат партии Аурелиу Коленко, "представители правительства затягивают заседание в связи с тем, что у них нет доказательств. Всплывают какие-то новые документы и прочее, хотя мы эту стадию уже прошли". Он обвинил представителей правительства в попытках испортить репутацию партии "Шор" и ее лидеров, "превратить судебное заседание в шоу".

В ноябре прошлого года правительство направило в КС запрос о запрете оппозиционной партии "Шор" которая проводила в Кишиневе акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на выросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию.

Власти Молдавии обвинили партию "Шор" в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и нарушении правил финансирования партии. Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.