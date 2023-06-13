СМИ: Сирия и Саудовская Аравия возобновляют экономическое сотрудничество и торговлю

Агентство SANA рассказало, что в ходе переговоров в Эр-Рияде сирийская делегация подчеркнула готовность Дамаска развивать отношения с другими арабскими государствами

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Сирия достигли договоренности о возобновлении сотрудничества в областях экономики, торговли, а также инвестиций. Об этом сообщило во вторник агентство SANA по итогам состоявшихся в Эр-Рияде переговоров сирийской делегации во главе с председателем Федерации торговых палат Сирии Мухаммедом Абу аль-Худа аль-Лаххамом с председателем Федерации саудовских торговых палат Хасаном бен Муджибом аль-Хувейзи.

Сирийская делегация, отмечает SANA, подчеркнула готовность Дамаска развивать сотрудничество с другими арабскими государствами, а также высоко оценила позицию Эр-Рияда по отношению к Сирии и ее народу. Она отметила желание сирийских предпринимателей войти на саудовский рынок и осуществлять инвестиции в различные отрасли экономики королевства.

Встреча состоялась в Эр-Рияде на полях 10-й конференции арабских и китайских предпринимателей.

В начале мая МИД Саудовской Аравии объявил о решении возобновить работу посольства в Дамаске в свете нормализации отношений республики с другими арабскими странами.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и несколько других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. В последнее время некоторые страны, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске.