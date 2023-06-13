МИД КНР не комментирует сведения о возможном возвращении в Пекин посла Китая во Франции

Гонконгская газета "Синдао жибао" ранее сообщила со ссылкой на источники, что китайские власти планируют отозвать Лу Шае

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не комментирует информацию о возможном возвращении в Пекин посла КНР во Франции Лу Шае. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я не располагаю информацией, которую можно было бы распространить", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать информацию о возвращении Лу Шае.

В понедельник гонконгская газета "Синдао жибао" сообщила со ссылкой на источники, что власти КНР планируют отозвать Лу Шае. Как отметило издание, после этого он может занять пост главы Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами и курировать неофициальную дипломатическую работу. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность нового посла КНР во Франции является замминистра иностранных дел Китая Дэн Ли, указала газета.

В конце апреля французский канал LCI разместил в Twitter цитату из интервью Лу Шае. Комментируя статус Крыма, он сказал, что "изначально Крым был российским" и был передан первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым Украинской ССР. Посол также отметил, что "страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств". После этого Литва, Латвия и Эстония приняли решение о вызове в МИД дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений. Затем посольство КНР во Франции заявило, что высказывания посла на французском телевидении являются его личным мнением, а не политическим заявлением. Официально Китай не признает Крым российским.