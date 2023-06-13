Литва разрешила проживание ищущему убежища россиянину Дмитрию Мишову

Некоторые СМИ называют его военным летчиком

ВИЛЬНЮС, 13 июня. /ТАСС/. Литовские власти разрешили сбежавшему в балтийскую республику россиянину Дмитрию Мишову, которого СМИ называют российским военным летчиком и который обратился к властям с просьбой о предоставлении убежища, жить свободно в ожидании разбирательства по его заявлению. Об этом во вторник сообщил журналистам представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

"Мы получили уведомление департамента миграции о том, что россиянину Мишову разрешено находиться в Литве. Он сможет, пока рассматривается его просьба, сам выбрать место проживания", - сказал Мишутис.

До этого решения миграционной службы свобода передвижения Мишова была ограничена. Он находился в помещениях погранведомства.

В понедельник директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила о том, что просьба Мишова о предоставлении убежища получена и разбирается в общем порядке по стандартизированной процедуре. Срок решения по таким заявлениям составляет шесть месяцев.

Радиостанция Би-би-си на прошлой неделе утверждала, что Мишов, который, по ее версии, является лейтенантом ВВС России, служившим в вертолетном подразделении, сбежал в Литву. Он прибыл в республику через внутреннюю границу Евросоюза, то есть через Латвию или Польшу.