Командующий ВС Австралии отказывается от наград из-за обвинений в военных преступлениях

Речь идет о преступлениях, совершенных австралийскими солдатами на территории Афганистана

СИДНЕЙ, 13 июня. /ТАСС/. Командующий Вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл попытался вернуть государственную награду, полученную за командование военной миссией в Афганистане в 2011 году, из-за доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами на территории этой страны. Об этом во вторник сообщает газета The Sydney Morning Herald.

По данным издания, генерал Кэмпбелл предложил министру обороны страны, которым в тот момент была Линда Рейнолдс, вернуть государственные награды, врученные ему "за руководство операциями австралийских ВС на Ближнем Востоке", после публикации в конце 2020 года доклада о военных преступлениях австралийских военных во время службы в Афганистане. Как отмечает газета, предложение командующего было отклонено главой Минобороны, а позднее и Скоттом Моррисоном, занимавшим пост премьер-министра страны.

Позднее заявление Кэмпбелла с просьбой отозвать награду было передано действующему министру обороны Австралии Ричарду Марлзу, занявшему этот пост в мае 2022 года, однако ответа от главы оборонного ведомства пока не последовало и документы все еще находятся на рассмотрении.

Австралия направила свой воинский контингент в Афганистан в 2001 году, его численность составляла около 1,5 тыс. военнослужащих, он дислоцировался на военной базе в городе Тарин-Кот провинции Урузган. В декабре 2013 года база была закрыта, а служившие там солдаты вернулись домой. В 2016 году инспекторы Минобороны Австралии начали расследование военных преступлений, совершенных австралийскими бойцами спецназа во время войны в Афганистане. В его ходе были получены данные о 39 убийствах и двух случаях неоправданно жестокого обращения, что стало поводом для обвинения 25 действующих и бывших военнослужащих ВС страны.

После публикации итогов расследования, получивших название "отчет Бреретона", Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана. Он заявил, что подразделения, упомянутые в расследовании, будут реформированы или расформированы, а награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане в 2007-2015 годах, аннулированы. В рамках разбирательства 13 австралийских военнослужащих получили уведомления об увольнении, а дела еще 19 были переданы в федеральную полицию Австралии для дальнейшего уголовного расследования.