В Молдавии сторонники "Шор" пикетируют суд, где рассматривают запрет партии

Ожидается, что на заседании стороны приступят к прениям

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Сотни сторонников оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда (КС), где во вторник судьи продолжают рассматривать запрос правительства о запрете оппозиционного организации. Протестующие принесли с собой плакаты "Остановите беззакония Партии действия и солидарности", "Партия "Шор" имеет будущее", "Долой диктатуру", "Мы не сдадимся". Полиция не вмешивается в их действия, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что на заседании стороны приступят к прениям, которые должны были начаться в понедельник.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии запросило КС проверить законность оппозиционной партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Один из авторов запроса Сергей Литвиненко, который занимал на тот момент должность министра юстиции, обвинил партию в незаконном финансировании, связях с секретными службами России и планах "саботирования проевропейского курса страны". Эти и другие обвинения, как было заявлено министром, основываются на публикациях в СМИ. Кроме того, он обратил внимание, что лидер партии Илан Шор в прошлом году был включен в санкционный список США.

Адвокаты партии "Шор" считают, что у правящей партии нет доказательств в нарушениях молдавского законодательства, которыми можно было бы обосновать запрет политического формирования. Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово в толковании конституции, совместимости с ней национального законодательства или решений и актов государственных органов остается за КС Молдавии. Лидер партии Шор заявил, что не признает решение КС, так как Молдавия, по его оценке, "является страной с захваченной юстицией".