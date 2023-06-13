Маск считает, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить ПТРК и минами

Он отметил, что лучше всего иметь танки "в больших количествах или не иметь вообще"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Илон Маск назвал уязвимым для противотанковых ракетных комплексов и мин небольшое количество имеющихся у Украины танков Leopard 2.

Один из пользователей Twitter разместил в понедельник заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, который призвал Берлин существенно увеличить поставки Киеву танков германского производства в свете утраты украинскими военными части уже переданных вооружений. Пользователь сопроводил публикацию комментарием, что танки Leopard 2 "разрывают в клочья", и обратил внимание на недостаточный уровень подготовки украинских военных.

"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Лучше всего иметь их в больших количествах или не иметь вообще", - подчеркнул в комментарии к этой публикации Илон Маск.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, из которых 4 Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley.