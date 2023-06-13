Партия "Шор" планирует продолжить работу в Молдавии независимо от решения суда

Лидер партии Илан Шор сообщил о готовности юридических сценариев на случай запрета ее деятельности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оппозиционная молдавская партия "Шор" продолжит работу независимо от решения Конституционного суда (КС), который сейчас рассматривает запрос о запрете ее деятельности, юридические сценарии на этот случай уже подготовлены. Об этом сообщил во вторник лидер партии Илан Шор.

"Вне зависимости от решения Конституционного суда партия "Шор" продолжит свое существование и работу. У нас подготовлено несколько юридических сценариев, на основе которых мы будем продолжать действовать - работу, участие в выборах", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Во вторник Конституционный суд Молдавии продолжил рассматривать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". Правительство направило в КС этот запрос в ноябре прошлого года. Власти обвиняют эту политическую силу, сторонники которой выходили на акции протеста в Кишиневе с требованиями отставки президента страны Майи Санду и кабинета министров, в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и нарушении правил финансирования партии.